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«Юничел» выступил партнером социального проекта «Пора быть счастливым»
03.04.2017 17:41
Социальный проект «Пора быть счастливым» получил поддержку обувной компании «Юничел», сообщает пресс-служба организации.
В рамках социального проекта для людей элегантного возраста «Пора быть счастливым» в Челябинске 28 марта прошел танцевальный вечер «Весенний бал». Музыкальное сопровождение обеспечивал эстрадный оркестр под управлением Антона Бугаева.
Партнером мероприятия выступила марка обуви «Юничел». Компания представила дефиле с избранными моделями новой коллекции «Весна 17».
Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.
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