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Ювелирно-часовой дом «Ника» обновил коллекцию часов «Леденцы»

29.12.2016  22:49

Бренд «Ника» представил обновленную зимнюю серию часов «Леденцы», сообщается в пресс-релизе компании.

Обновленные «Леденцы» сменили мягкие кожаные ремешки на белые керамические браслеты с разноцветными циркониевыми вставками, которые гармонируют по цвету с циферблатами. Помимо черных и серебристых часов в зимней линейке традиционно представлены контрастные яркие модели – фуксия и ультрамарин.

Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».

Фотографии предоставлены компанией.

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