С 3 октября девушки могут примерить кольцо с бриллиантами от Bendes прямо в вагоне метро, сообщает pr-служба компании.

После подключения к бесплатному интернету на экране смартфона пассажиры увидят кольцо из белого золота с бриллиантом. Достаточно сделать фотографию, и роскошное украшение окажется на пальце.

Ювелирный бренд Bendes уделяет особое внимание помолвочным и обручальным кольцам. Данная коллекция является одной из основных, но не единственной. На сегодняшний день в каталоге компании представлены подвески, браслеты, серьги, мужские запонки. Нет ограничений и при выборе металла – клиенту предлагается белое и желтое золото, серебро, платина. Но главный акцент каждого украшения – это драгоценные камни. Дополнить изделие можно бриллиантами, жемчугом, изумрудами, сапфирами и многими другими. Каждый проект обговаривается с клиентом индивидуально и, при необходимости, терпит изменения в ходе работы. После по эскизу создается макет, и запускается производство самого украшения.

Иллюстрация предоставлена pr-службой компании.