В этом сезоне золотая коллекция женских часов Slimline 0102 от «Ники» пополнилась сразу несколькими новинками, сообщается в пресс-релизе компании.

«Ника» выпустила более лаконичные циферблаты цвета шампань, а также белоснежного, черного и винного цветов. Как и прежде, рант Slimline 0102 украшен фианитами. Для любительниц сдержанного стиля также были выпущены модели без вставок.

Кроме того, «Ника» заменила классические кожаные ремешки фактурными ремнями «под змею».

Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».

Фотографии предоставлены компанией.