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Ювелирно-часовой дом «Ника» обновил коллекцию часов Slimline 0102
31.01.2017 22:38
В этом сезоне золотая коллекция женских часов Slimline 0102 от «Ники» пополнилась сразу несколькими новинками, сообщается в пресс-релизе компании.
«Ника» выпустила более лаконичные циферблаты цвета шампань, а также белоснежного, черного и винного цветов. Как и прежде, рант Slimline 0102 украшен фианитами. Для любительниц сдержанного стиля также были выпущены модели без вставок.
Кроме того, «Ника» заменила классические кожаные ремешки фактурными ремнями «под змею».
Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».
Фотографии предоставлены компанией.
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