С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиЮвелирно-часовой дом «Ника» обновил коллекцию часов Slimline 0102
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29-я выставка Collection Première Moscow пройдет с 20 по 23 февраля 18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Ювелирно-часовой дом «Ника» обновил коллекцию часов Slimline 0102

31.01.2017  22:38

В этом сезоне золотая коллекция женских часов Slimline 0102 от «Ники» пополнилась сразу несколькими новинками, сообщается в пресс-релизе компании.

«Ника» выпустила более лаконичные циферблаты цвета шампань, а также белоснежного, черного и винного цветов. Как и прежде, рант Slimline 0102 украшен фианитами. Для любительниц сдержанного стиля также были выпущены модели без вставок.

Кроме того, «Ника» заменила классические кожаные ремешки фактурными ремнями «под змею».

Компания «Ника» была основана в 2003 году с привлечением 100% российского капитала. Сегодня часовой завод «Ника» ежемесячно производит свыше 25 000 изделий. Благодаря развитой дистрибьюторской сети продукция компании представлена в магазинах-партнерах по всей России и СНГ. В Москве открыто свыше десяти фирменных салонов «Ника».

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 25
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1234 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте