03.02.2017 02:13

Австрийский ювелирный бренд Frey Wille появится в ТК «Невский центр» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании Colliers International.

В марте в Санкт-Петербурге ожидается открытие флагманского бутика Frey Wille. Австрийский ювелирный дом разместит свой фирменный магазин в ТК «Невский центр». Консультантом сделки выступила компания Colliers International.

«Привлечение Frey Wille в ТК «Невский Центр» стало логичным продолжением нашей работы по усилению торгового комплекса брендами сегментов «премиум» и «средний плюс». За время арендной кампании галерея первого этажа пополнилась такими брендами ювелирных украшений и элитарных аксессуаров, как Tous, Braccialini, Montblanc (бренд представлен в магазине «Империал»), Piu Bello», – отметила Ирина Царькова, заместитель директора департамента торговой недвижимости компании Colliers International.

Бренд Frey Wille основан в 1951 году художницей Михаэллой Фрай. Украшения изготавливаются вручную. Изделия расписываются эмалью в этнической стилистике.