Коллекция Ko Jewelry Junior выполнена из серебра с использованием синтетических бриллиантов и цирконов бриллиантовой огранки, сообщается в пресс-релизе компании.

Идея создания детской коллекции дизайнеру Ольге Кенигсон пришла в связи с рождением дочери, однако воплощение идеи произошло в тот момент, когда девочке исполнилось 3 года, она научилась переносить свои мысли на бумагу и смогла принять непосредственное участие в отрисовке эскизов.

Из-за обилия мероприятий было решено создать праздничный вариант Hearts, кроме того, в коллекции присутствуют и повседневные пуссеты-трансформеры, к которым можно добавить обвес в виде капельки.

Детская коллекция Ko Jewelry Junior представлена в нескольких цветовых вариациях, где основа изделия возможна в белом (покрытие: родий), а также в золотом (покрытие: золото 18К) цветах. Пастельные оттенки синтетического бриллианта выбраны не случайно - розовый, желтый и белый цвет подчеркивают нежность изделий.

Ювелирный бренд Ko Jewelry был основан в 2011 году дизайнером Ольгой Кенигсон. Ольга создает авторские украшения из серебра и цирконов. Ko Jewelry выпускает две коллекции в год: осень-зима и весна-лето. Среди поклонниц бренда — Елена Кулецкая, Юлия Лысенко, Юлиана Караулова, Ксения Бородина.

Фотографии предоставлены компанией.