Новые серьги от Ko Jewelry с изображением Собора Василия Блаженного получили название St. Basil’s Cathedral, сообщает компания.

Основной материал – серебро, серьги имеют форму окружности, внутри которой отлит собор.

Нижний край изделия обрамляют капельки из синтетических бриллиантов. Цвет камней может быть белым (прозрачным), розовым и желтым.

Ювелирный бренд Ko Jewelry был основан в 2011 году дизайнером Ольгой Кенигсон. Ольга создает авторские украшения из серебра и цирконов. Ko Jewelry выпускает две коллекции в год: осень-зима и весна-лето. Среди поклонниц бренда — Елена Кулецкая, Юлия Лысенко, Юлиана Караулова, Ксения Бородина.

Фотографии предоставлены компанией.