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Ювелирный бренд LeDiLe презентовал коллаборацию с «Оренбургскими пуховыми платками»
20.12.2016 23:07
Дизайнеры российской марки LeDiLe, вдохновленные красотой оренбургских пуховых платков, создали новую коллекцию серебряных украшений, сообщается в пресс-релизе компании.
Серия включает в себя серьги, браслет и чармы, объединенные тематикой снежной вьюги. Все украшения выполнены вручную с помощью технологии обогащенного серебра.
В тематической фотосессии, сопровождающей коллекцию, компании решили показать, как можно органично сочетать украшения и платки в модных образах. Девушки используют его как шаль, как платок или тюрбан на голову.
Помимо творческого сотрудничества, дизайнеры марок поднимают тему актуальности традиционных аксессуаров в современных модных образах.
«Оренбургские платки — это достояние российской культуры. Они не имеют равных по теплоте и красоте плетения. Своей коллекцией мы хотели передать воздушность и легкость материала, сходство кружева наших изделий и пуховых платков», — прокомментировала выход новой коллекции Варвара Лабутина, арт-директор компании LeDiLe.
Представители компаний уверены, что сочетание традиционных аксессуаров и современных украшений станет модным трендом предстоящего зимнего сезона 2016–2017.
LeDiLe — марка ювелирных украшений, специализирующаяся на производстве ювелирных миниатюр на браслет из стерлингового серебра. В ассортименте компании большое количество изделий на различные тематики.
Фотографии предоставлены компанией.
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