Вдохновением для дизайнеров Sokolov в этом сезоне стал трендовый принт и красочное оперение тропических птиц, сообщается в пресс-релизе компании.



Золотые перышки, декорированные яркими фианитами всех цветов радуги, призваны передать атмосферу экзотических стран. Внутри линейки представлены комплекты, различные по форме и цветовому решению.

Украшения из новых коллекций уже поступили в продажу в ювелирные магазины страны.

Sokolov — крупнейший российский производитель ювелирных изделий, международная компания с офисами в России и Европе. Украшения бренда представлены в 18 странах мира, в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Океании. Собственная розничная сеть компании открыта в Швейцарии. В России украшения бренда представлены в более чем 6 000 ювелирных магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.