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Ювелирный бренд Sokolov представил новую линейку украшений
28.03.2017 23:16
Вдохновением для дизайнеров Sokolov в этом сезоне стал трендовый принт и красочное
оперение тропических птиц, сообщается в пресс-релизе компании.
Украшения из новых коллекций уже поступили в продажу в ювелирные магазины страны.
Sokolov — крупнейший российский производитель ювелирных изделий, международная компания с офисами в России и Европе. Украшения бренда представлены в 18 странах мира, в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Океании. Собственная розничная сеть компании открыта в Швейцарии. В России украшения бренда представлены в более чем 6 000 ювелирных магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
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