Новости
НачалоНовостиЮвелирный бренд Sokolov представил новую линейку украшений
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Ювелирный бренд Sokolov представил новую линейку украшений

28.03.2017  23:16

Вдохновением для дизайнеров Sokolov в этом сезоне стал трендовый принт и красочное оперение тропических птиц, сообщается в пресс-релизе компании.

Золотые перышки, декорированные яркими фианитами всех цветов радуги, призваны передать атмосферу экзотических стран. Внутри линейки представлены комплекты, различные по форме и цветовому решению.

Украшения из новых коллекций уже поступили в продажу в ювелирные магазины страны.

Sokolov — крупнейший российский производитель ювелирных изделий, международная компания с офисами в России и Европе. Украшения бренда представлены в 18 странах мира, в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Океании. Собственная розничная сеть компании открыта в Швейцарии. В России украшения бренда представлены в более чем 6 000 ювелирных магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 42
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1272 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте