Презентация новых коллекций Sokolov прошла в Серебряном зале ресторана «Турандот», сообщается в пост-релизе компании.

Новые коллекции сезона весна-лето 2017 представили послы дома Sokolov - телеведущая и модель Елена Кулецкая, актриса Алина Ланина, телеведущая Марина Ким и стилист Первого канала Марианна Елисеева. Девушки продемонстрировали на своем примере не только, как правильно носить, но и с чем сочетать ювелирные изделия. Ювелирный дом Sokolov создал лукбук, главными героинями которого стали четыре посланницы русского бренда.

Пять направлений в ювелирном искусстве стали главенствующими темами сезона весна-лето 2017 и нашли отражение в новых коллекциях Sokolov. Символом весны можно назвать птицу, ведь именно с прилетом этих созданий, наступает тепло. Идею символа легкости ювелиры воплотили в романтичных украшениях, сочетающих ажурные элементы и два драгоценных покрытия – позолоту и родаж.

Тема природы в украшениях Sokolov раскрыта многогранно. Камни максимально естественных цветов и различных форм вписаны в дизайн пластичных и асимметричных изделий. Морская тема по-прежнему является одной из ключевых для летнего сезона. Передать яркие краски подводного мира, экзотические цвета рыбок, скатов, морских звезд и ракушек удалось с помощью цветных фианитов. Декоративное покрытие драгоценным родием делает оттенки вставок более глубокими. Разноцветные фианиты раскрасили крылья тропических бабочек и перья экзотических птиц в яркие цвета. Каждый, даже самый небольшой, камень крепится вручную. Также выполняется и декорирование черным родием.

В новой коллекции представлены и классические золотые украшения с бриллиантами. Лаконичный дизайн и отсутствие декоративных деталей акцентируют внимание на самом камне. Другой вариант - коктейльные кольца, длинные серьги и колье с крупными сапфировыми и рубиновыми корундами.

Отдельного внимания заслуживают ювелирные часы Sokolov. Хронографы Feel Free отличаются сложными многоуровневыми циферблатами, которые придают часам еще больший визуальный объем. В свою очередь коллекция Why Not – это игра цвета. Желтый манго, зеленый лайм, сочный красный – ремешки из натуральной матовой кожи выполнены в актуальных оттенках сезона. Зеркальный эффект лаконично обыгран в двух вариантах корпусов с округлыми формами.

В новом сезоне к обновленным линейкам, знаковым для бренда – Russe, Emotions, Charm, Romance присоединилась и абсолютно новая – Sokolov Art, представленная искусно выполненными витражными украшениями с драгоценными камнями.

Мероприятие посетили: Дарья Мороз, Юлия Барановская, Марина Ким, Елена Кулецкая, Ясмина Муратович, Эльмира Абдразакова, Лидия Александрова, Алина Топалова, Мария Железнякова, Анна Тихомирова, Артем Овчаренко, Тимур Соловьев, Анастасия Меськова, Валерия Гай Германика, Ирина Гринева, Аглая Тарасова, Поля Полякова, Татьяна Космачева, Женя Малахова и многие другие.

Sokolov — крупнейший российский производитель ювелирных изделий, международная компания с офисами в России и Европе. Украшения бренда представлены в 18 странах мира, в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Океании. Собственная розничная сеть компании открыта в Швейцарии. В России украшения бренда представлены в более чем 6 000 ювелирных магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.