Коллекция B.zero1 Design Legend, созданная по дизайну архитектора Захи Хадид, была презентована в рамках Недели современного искусства и дизайна в Майами, сообщается в пост-релизе компании.

Новое кольцо B.zero1 Design Legend пересматривает саму суть дизайна B.zero1. Вдохновленная знаменитым Колизеем, тема по-новому интерпретирована архитектором Захой Хадид.

B.zero1 Design Legend сочетает в себе выразительный геометрический дизайн Bvlgari и текучие выпуклые линии, характерные для творений Захи Хадид.

Предлагаются четыре украшения: кольцо с четырьмя ободками из розового золота, также доступное в более тонком варианте из трех ободков белого или розового золота и в виде подвески из розового золота.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотография предоставлена компанией.