Новые модели часов Bvlgari были представлены в рамках предбазельского показа на прошлой неделе в Женеве, сообщается в пост-релизе компании.

Одна из представленных новинок – модель Octo Roma – новая интерпретация дизайна главной мужской часовой коллекции Octo, адресованная прежде всего молодой аудитории. 41-миллиметровый корпус знаковой восьмиугольной формы несколько «сглажен» (вместо прежних 110, у него теперь 58 граней), его дополняют бесшовный кожаный ремешок или стальной браслет.

В продолжение мирового рекорда, удерживаемого уже три года ее самым тонким в мире турбийоном, компания Bvlgari представила Octo Finissimo Tourbillon Skeleton, в свою очередь, самый тонкий в мире скелетонированный турбийон.Также среди новинок – две новые элегантные ультра-черные модели Octo Ultranero.Главная новость часовой коллекции Lucea - нарядные модели с индикацией фазы Луны - Lucea Moon Phases . Это усложнение впервые используется в женской коллекции Lucea.Кроме того, знакомые 28- и 33-миллиметровые стальные и биколорные модели из стали и золота предстали с чtрным и каштаново-коричневым полированным циферблатами, соответственно.В Женеве были представлены две новые версии керамической модели часов-змейки Serpenti Spiga: полностью чeрная и с ободком, отделанным розовым золотом. В декоре – ни единого драгоценного камня, что делает часы совершенно универсальными и уместными в любое время и для любого случая.Обновления коснулись и часов Serpenti Tubogas. Это стальная модель с браслетом в два оборота и циферблатом эффектного темно-красного цвета, биколорные модели из стали и золота с браслетом в один либо два оборота с элегантным циферблатом сланцево-серого цвета и главный сюрприз – импозантные часы со стальным браслетом в пять оборотов.Высокоювелирные Serpenti Seduttori - первые у Bvlgari часы в виде жесткого браслета (bangle). Это и украшение, и часы. Инновации сочетаются с фантазией римского ювелирного бренда. Голова змеи увенчана кабошоном турмалина, танзанита или сапфира, а браслет выполнен из белого или розового золота и украшен паве из бриллиантов.Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.