Британская супермодель Наоми Кэмпбелл провела очередной звездный благотворительный вечер Fashion For Relief 20 мая в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, сообщает компания.

12 лет прошло с тех пор, как Наоми Кэмпбелл основала благотворительную организацию Fashion for Relief, которая позволяет использовать влияние Наоми в сфере моды, чтобы поддерживать важные гуманитарные цели, такие как борьба с Эболой, оказывать помощь после стихийных бедствий, таких как землетрясение в Гаити, ураган «Катрина», землетрясение и цунами в Японии.

Наоми Кэмпбелл позвала своих друзей по модельному бизнесу и vip-гостей присоединиться к ней на подиуме в одежде, пожертвованной несколькими престижными мировыми домами моды. Показ предшествовал аукциону, на котором были представлены предметы, подаренные художниками, дизайнерами, vip-персонами и брендами. По этому особому случаю Bvlgari пожертвовал часы Serpenti из розового золота с ониксом и бриллиантовым паве, которые были проданы за 30 000 евро. Вырученные в этом году средства позволят давнему партнеру Bvlgari, фонду Save the Children, предоставить пищу, кров и медицинскую помощь детям по всему миру, в том числе пострадавшим от продолжающегося конфликта в Сирии.

Среди vip-гостей, посетивших мероприятие и надевших Bvlgari были супермодель и хозяйка вечера Наоми Кэмпбелл, послы Bvlgari Жасмин Сандерс и Лотти Мосс и российская супермодель Наташа Поли.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.