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Ювелирный дом Rodery презентовал новую коллекцию украшений с сапфирами

18.05.2017  20:46

Природные сапфиры благородного оттенка Royal Blue стали основой коллекций Ювелирного дома Rodery, сообщается в пресс-релизе компании.

Подобные редкие сапфиры высоко ценятся на рынке и за последние два века ни разу не теряли свой цветовой «титул» — коллекционеры и любители высокого ювелирного искусства демонстрируют неизменный интерес к изделиям с этим камнем.

Натуральные сапфиры отличает восхитительная дисперсия: попадая на камень, свет разлагается на множество спектральных составляющих. Благодаря особому креплению, в украшениях Rodery камень виден со всех сторон и его внутренний огонь обнаруживает себя во всей красе.

Традиционное паве из бриллиантов чистой воды подчеркивает особую световую скульптурность изделий Rodery. В новой коллекции также представлены украшения с особо ценными звездными сапфирами с астеризмом (красивым бликом) уникальной симметрии. Природность камней в украшениях Rodery подтверждена сертификатами, такими как National Gem and Jewellery Authority of Sri Lanka.

Rodery — международный ювелирный дом, основанный в Италии в 1896 году ювелиром Карло Пасцинати. Сегодня Rodery выполняет индивидуальные заказы на фамильные драгоценности и уникальные камни по всему миру: в Швейцарии, Англии, США, ОАЭ и странах Азии.

Фотографии предоставлены компанией.

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