В ресторане Cheese Connection 17 февраля состоялась презентация лимитированной коллекции ювелирных украшений «Гранаты», созданной актрисой Анастасией Цветаевой для ювелирного дома Velvetin Jewellery, сообщает пресс-служба компании.

Плоды спелого граната исполнены на браслетах, подвесках и серьгах коллекции. Изделия изготовлены из золота 585 пробы (белого, красного и желтого) и серебра 925 пробы. Украшения инкрустированы полудрагоценными камнями гранатами. Украшения можно приобрести сетом или по отдельности. На обороте кулонов по желанию заказчика можно запечатлеть значимую дату, имена близких людей или вдохновляющую фразу.

«Я уже пять лет создаю украшения из серебра, позолоты и полудрагоценных камней и давно мечтала попробовать поработать с золотом и драгоценными камнями. Мне очень пришлась по душе концепция украшений со смыслом Velvetin Jewellery, - признается Анастасия Цветаева. - Я выбрала гранат, так как в Израиле, где я провожу большую часть времени, он является символом, олицетворяющий любовь, плодородие, изобилие и счастье в доме. Именно этого я желаю всем женщинам!»

«Мы не просто производим красивые украшения, мы вкладываем в наши коллекции смысл, - комментирует основатель ювелирного бренда Velvetin Jewellery Анастасия Череватенко. – Настя Цветаева стала для нас не только художником, но и идейным вдохновителем и близкой подругой. Для нашей компании это первый опыт сотрудничества со «звездным» дизайнером, имы очень рады высоким оценкам авторской коллекции у экспертного сообщества и среди наших клиентов».

Примерить украшения и поздравить Анастасию и Velvetin Jewellery с новой коллекцией пришли многие известные гости: Анастасия Гребенкина, Анна Чурина, Тутта Ларсен, Дарья Калмыкова, Анна Горшкова, Анфиса Чехова, Дарья Субботина, Дарья Повереннова, Анна Невская, Анастасия Стоцкая, Ксения Новикова, Аглая Тарасова, Мария Цигаль, Мария Лобанова, Эльмира Ильясова, Анна Цуканова-Котт, Олеся Судзиловская, Екатерина Двигубская, Евгения Осипова, Ах Астахова и другие.

Гостей презентации ожидали драгоценные подарки из новой коллекции украшений, а также изысканные блюда и авторская бурата от шеф-повара сырного ресторана Cheese Connection Алексея Айззена. Также на презентации был показан мини-фильм о создании коллекции «Гранаты».

Анастасия Цветаева – актриса, режиссер, продюсер и основатель собственной марки украшений Nastia Olgan.

Velvetin Jewellery –российский ювелирный бренд украшений «со смыслом». Особое признание получила коллекция изделий, адресованных мамам. Браслеты и подвески с кулонами дочерей и сыновей стали визитной карточкой компании. В 2015 году основательница компании Velvetin Jewellery Анастасия Череватенко получила премию «Бизнес мама» на ежегодной премии «Мама года».

Фотографии предоставлены компанией.