10.10.2017 07:20

По оценкам Минпромторга, к 2020 году доля отечественных производителей в индустрии детских товаров должна достичь 65%. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По оценке главы министерства, объем рынка детских товаров в России в прошлом году превысил 0,5 трлн рублей. В числе наиболее динамичных с точки зрения развития подсекторов отрасли – производство детской одежды.

В 2016 году объем составил 530 млрд рублей, что значительно превосходит обороты ряда других отраслей. Это детская одежда, игрушки, книги, учебники, мебель, товары для детского творчества и многое другое. На одежду приходится 31% рынка, на обувь — 9%, товары для новорожденных — 26%, игрушки — 22%.

Как подчеркнул Денис Мантуров, со стороны Минпромторга к детским товарам два требования — качество и безопасность. На созданном властями портале «Сделано для детства» представлены сотни компаний, продукции которых можно доверять. Работает государственная комиссия по антиконтрафакту, проводятся регулярные исследования Роскачества, рассказал глава министерства. Так, например, перед новым учебным годом тестировалась школьная одежда для девочек.

Также, указал Денис Мантуров, российские детские товары спросом за границей. Многие товары хорошо продаются через каналы электронной коммерции на популярных «маркетплейсах». К примеру, в число успешных российских производителей, экспортирующих онлайн, входит компания «ХИЗ» — создатель знаменитых детских трехмерных конструкторов «Фанкластик», а также производитель детской одежды Choupette.