24.01.2017 07:14

К 2025 году (это заложено в стратегии развития легкой промышленности) более 60% продукции легпрома, которая основана на производстве тканей из химических нитей и волокон, будет приходиться на смежные отрасли, заявил статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, добавив, что у России есть все необходимые для этого ресурсы.

Соответствующее заявление, говорится в сообщении министерства, он сделал на пресс-конференции «Стратегические направления развития легкой промышленности в России. Создание новых подотраслей текстильной промышленности».

Речь идет прежде всего о нефти и нефтехимии, как основе для синтетических химических волокон и нитей, лесопромышленном комплексе для производства искусственных волокон, таких как вискозная целлюлоза, которая сегодня пользуется в мире большим спросом.

Замминистра напомнил, что уже сейчас организовано производство полиамидных волокон и нитей для текстильной промышленности на крупнейших химкомбинатах «Куйбышев-Азот» и «КурскХимВолокно». К 2017 году «Курскхимволокно» планирует завершить расширение производства нити полиамидной технической до 8,0 тыс. тонн в год. В 2015 году запущено в эксплуатацию производство полиэфирных нитей для технических и кордных тканей, а также геосеток компанией «Газпромхимволокно» в Волгограде.

На территории Ивановской области реализуется проект по созданию полиэфирных волокон для текстильной промышленности. В конце декабря 2016 года Внешэкономбанк (ВЭБ) одобрил кредитное финансирование компании «Ивановский полиэфирный комплекс», строительство которого намечено уже на 2017 год. Кроме того, ВЭБ включил в список приоритетных финансируемых проектов в отраслях промышленности такие важные направления легпрома как синтетика и технический текстиль.