23.12.2016 07:22

ГК «Детский мир» продолжает развитие розничной сети, доведя, таким образом, к концу 2016 года количество торговых точек до 500.

Как говорится в сообщении ритейлера, были открыты три новых магазина.

Так, начали работу торговые точки в:

г. Санкт-Петербурге

ТК «Охта Молл» (Брантовская дорога, д. 3). Торговая площадь супермаркета – 1700 кв. м. Магазин стал 32-м торговым объектом в городе.

г. Братске (Иркутская область)

ТЦ «Байкал» (ул. Янгеля, д. 120). Торговая площадь супермаркета – 1000 кв. м. Магазин стал первым торговым объектом в городе.

г. Энгельсе (Саратовская область)

ТРЦ «Аврора» (ул. Тельмана, 137). Торговая площадь супермаркета – 900 кв. м. Магазин стал вторым торговым объектом в городе.

«Детский мир» продолжает реализацию программы территориального развития бизнеса. С начала года Компания открыла 76 магазинов сети, а за последние три года розничная сеть выросла более чем в два раза. Таким образом, на сегодняшний день Группа компаний насчитывает 500 магазинов: 456 супер- и гипермаркетов сети «Детский мир» и 44 магазина сети ELC. Расширение сети в декабре будет продолжено: традиционно в этом месяце мы открываем наибольшее число магазинов в году», - рассказала Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

ГК «Детский мир» - российский оператор торговли детскими товарами. В настоящее время объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC - Центр раннего развития». Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 456 форматных супер- и гипермаркетов в 173 городах России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 44 магазина. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» - 570 тыс. кв. м, ELC – 6 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб. Управляющая компания группы – ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».