26.04.2017 07:09

Итальянский бренд Kiko Milano намерен нарастить долю онлайн-продаж в России до 15% уже к концу 2017 года. В частности, это произойдет за счет запуска в продажу ряда лимитированных коллекций косметики и акций, которые будут проводиться в течение всего года.

Как говорится в сообщении компании, также росту спроса на продукцию компании будет способствовать открытие интернет-магазина, благодаря которому ассортимент станет доступен жителям регионов страны.

Как, в частности, отметили в компании-пертнере проекта SPSR Express, за первые недели работы официального интернет-магазина было доставлено более 1 200 заказов. Сейчас количество заказов растет ежемесячно на 15%, что позволяет говорить об укреплении доверия к новому на российском рынке бренду. «По собственному трафику мы видим, что самые популярные категории товаров – губная помада, тени и тушь. Лимитированные коллекции продаются в интернет-магазине всего за несколько часов», – подчеркнули в SPSR Express.

По словам Олеси Араповой, руководитель отдела электронной коммерции Kiko Milano, в 2017 году бренд продолжит развивать узнаваемость бренда путем продвижения через онлайн и офлайн-каналы. На эту цель планируемтся потратить до 1 млн евро (в зависимости от отдачи используемых каналов). Также будут укрепляться позиции интернет-магазина – он позволяет взаимодействовать с аудиторией всей России.

Kiko Milano основана в 1997 году в Италии, сейчас насчитывает более 1000 магазинов в 20 странах, а также интернет-магазины в 35 странах и предлагает широкий ассортимент (более 1 600 товаров, в том числе декоративную косметику, аксессуары и средства по уходу за кожей). Ключевые ценности компании: инновации, цвет и качество.