14.08.2017 06:48

Как говорится в сообщении Роскачества, подведены итоги всероссийского исследования качества одежды для обучающихся.

В 2017 году эксперты провели исследования 75 самых распространенных на рынке брендов юбок и сарафанов для девочек младшего школьного возраста, которые показали что в РФ отмечается снижение доли некачественной продукции: нарушения санитарно-гигиенических показателей уменьшились в 2,4 раза по сравнению с прошлогодними исследованиями школьной формы.

Распространенной проблемой, характерной для товаров легкой промышленности, остается несоответствие фактического состава изделия, заявленному на маркировке. В исследовании 2017 года эксперты зафиксировали отклонения от заявленного состава ткани в 23 образцах из 75. В частности, ткань некоторых сарафанов совсем не содержала шерсти, хотя этикетки товаров говорили о ее наличии.

Одновременно были опубликованы результаты исследования одежды для мальчиков.

«Тот факт, что порядка 60% исследуемых торговых марок признаны качественными и высококачественными, говорит о значительных успехах совместной работы профильных министерств, региональных властей и контрольно-надзорных органов в рамках Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В исследование попала продукция 75 брендов из Китая, Белоруссии и 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, Ивановскую, Тульскую, Челябинскую область и Краснодарский край.