31.01.2017 00:09

В России лучшие результаты за 2016 год в сфере борьбы с контрафактом продемонстрировала Калининградская областная таможня, сообщает ГТРК «Калининград».

В четверг, 26 января, в международный день таможенника, были подведены итоги по борьбе с контрафактом за 2016 год. Калининградская областная таможня за указанный период возбудила 3575 административных дел по правонарушениям в этой сфере. В России это лучший показатель.

Отмечается, что на границе задерживали партии поддельной одежды, обуви, в том числе спортивной, маркированные ярлыками известных брендов. Наиболее масштабным делом калининградской таможни стало задержание партии игрушек из Китая, которые могли нанести вред детям и были уничтожены.