22.12.2016 23:18

Калининградский янтарный комбинат, меньше чем за одиннадцать месяцев, выполнил годовой план по добыче янтаря в размере 300 тонн, говорится в пресс-релизе предприятия.

К концу года комбинат планирует добыть еще около 15 тонн янтаря.

«В 2016 году комбинат столкнулся с техническими и геологическими условиями добычи повышенной сложности. В процессе добычи мы преодолевали зону ледникового размыва. Весомую роль в выполнении плана сыграло приобретение нового гидравлического экскаватора и бульдозера. В 2016 году комбинат намерен выйти на производительность 450 тонн доведенного янтаря», – сообщил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.

Отметим, что Калининградский янтарный комбинат добывает сырье в сложных горно-геологических условиях (зона ледникового размыва) c 2010 года, добыча будет пересекаться с ледником предположительно до 2020 года. В связи с пониженной концентрацией янтаря в этой зоне, работникам приходится дополнительно перерабатывать большее количество горных пород, чтобы достичь плановых показателей по добыче.

Калининградский янтарный комбинат основан в 1947 году. Это единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря. По оценкам специалистов, на территории Калининградской области сосредоточено более 90% мировых запасов данного камня. Объем добычи предприятия достигает 250–350 тонн в год, что составляет 65% мирового рынка. Комбинат также имеет лицензию на разработку крупнейшего в Евразии Малышевского месторождения изумрудов.