03.05.2017 07:02

На заседании Волгоградского областного совета по инвестициям компании «Камышинский текстиль» было решено предоставить налоговые льготы и понижение налоговой ставки.

Как сообщает Волгоградское деловое телевидение со ссылкой на данные, полученные в комитете экономической политики и развития области, проект модернизации прядильного производства компании «Камышинский текстиль» — один из крупнейших проектов в ЮФО. Здесь создано более ста рабочих мест, объемы производства хлопчатобумажной пряжи увеличены до 14400 тонн в год. Налоговых отчислений от предприятия поступило на сумму 75,3 млн рублей. Именно в связи с увеличением отчислений и было принято решение о налоговых послаблениях для предприятия.





Ожидаемая ежегодная прибыль «Камышинского текстиля» при выходе на запланированный объем производства продукции, товаров, услуг в 2020 году составит более 225 млн рублей.

В целом же инвесторам в регионе предоставляются 52 вида государственной поддержки. В том числе, льготы по налогам, выделение земельных участков без торгов, комплексное сопровождение инвестпроектов, упрощенные административные процедуры, информационно-методическая помощь. В 2016 году общий объем инвестиций в Волгоградской области оценивается в 182 млрд рублей.



