12.05.2017 07:04

«Камышинский текстиль» в связи с расширением производства приглашает на работу выпускников вузов, сообщает портал «Инфокам».

Специалисты Центра занятости населения Камышина в рамках межведомственного целевого проекта Волгоградской области «Промышленности – достойные кадры» организовали ярмарку вакансий для выпускников Камышинского ВолгГТУ.

Как сообщили представители компании в рамках мероприятия, «Камышинский текстиль» по направлениям «Технологии и проектирование текстильных изделий», «Электроэнергетика и электротехника», »Информатика и вычислительная техника», а также выпускников среднего профессионального образования родственных специальностей.

В выставке принимали участие промышленные предприятия области. Каждый из представителей работодателей выступил перед студентами-старшекурсниками и рассказал о деятельности предприятия, о перспективах его развития, о вакансиях, на которые приглашает выпускников института.

После официальной части студенты института смогли лично пообщаться с представителями предприятий, задать все интересующие вопросы и оставить свои анкеты для трудоустройства на вакансии.