20.10.2017 07:13

«Камышинский текстиль» уже в 2018 году начнет выращивание хлопка с последующей его переработкой на собственном предприятии.

Как сообщает агентство ТАСС, проект по посадке сортов хлопчатника из Средней Азии, а также выведенных российскими учеными будет реализоваться в Астраханской и Волгоградской областях. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Андрей Шеин.

«Ориентировочно 500 га под хлопок будут заложены в Астраханской области, еще примерно столько же - в Волгоградской, - сообщил представитель «Камышинского текстиля». - Весь хлопок мы сейчас закупаем в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. В год нам требуется 20 тыс. тонн. Но сейчас за границей с хлопком проблема, с каждым годом его становится все меньше. Поэтому нам нужна своя сырьевая база».

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин подтвердил намерения реализовать данный совместный проект и заметил, что необходимые земельные ресурсы в регионе есть. «В следующем году, наверное, выйдем на первые 500 га. Если все будет удачно, тогда в 2019 году под хлопок выделим уже 15 тыс. га. Земля в регионе есть», - сказал он.

В Волгоградской области, по данным регионального комитета промышленности и торговли, в прошлом году хлопчатником было засеяно около 110 гектаров. Также в 2016 году первые 3,5 тонны волгоградского хлопчатника уже были переработаны на предприятии «Камышинский текстиль».

Ранее сообщалось, что компания «Камышинский текстиль» реализует масштабный инвестиционный проект с общим объемом вложений 5 млрд рублей по созданию высокотехнологичного текстильного производства полного цикла - от переработки хлопка до выпуска и реализации готовой продукции (пряжа, ткань, постельное белье). Уже сегодня предприятие является крупнейшим переработчиком хлопковолокна в России.