Актеры Кара Делевинь и Мэтт Смит появились в новой кампании Burberry, снятой британским фотографом Аласдейром Маклелланом, сообщается в пресс-релизе бренда.

Имиджи сопровождаются 30-секундным видео Мэтта и Кары под саунтрек песни Always On My Mind музыкальной группы Pet Shop Boys. Видео также снято Аласдейром Маклелланом.

Кара начала работу с Burberry в 2010 году, в то время как для Мэтта участие в этой кампании Burberry является модным дебютом.

Кампания посвящена британскому характеру и шарму новой коллекции Burberry, релиз кампании и вещей состоялся 1 ноября в магазинах бренда по всему миру, а также онлайн.

«Я очень горда представить вам результаты новой съемки, которую мы сделали совместно с Аласдейром Маклелланом и Мэттом Смитом. Благодарю творческого гения и моего дорогого друга, Кристофера Бейли, за то, что он все эти годы давал мне шанс принимать участие во всех потрясающих проектах Burberry. Мне было и всегда будет в удовольствие работать с тобой и с семьей Burberry», - прокомментировала Кара Делевинь.

«Burberry всегда был брендом, которым я восхищался. От футбольных трибун до Макинтошей на подиуме. Шанс поработать с Кристофером, чье видение дизайна внесло огромный вклад не только в потрясающий британский бренд, но и, очевидно, оставило след в культуре Англии - это огромная честь. Работать с такими людьми, как Аласдейр Маклеллан и Кара Делевинь, двумя модными и творческими личностями, было очень увлекательно и довольно легко», - отметил Мэтт Смит.

В новой коллекции Burberry вязаные вещи выполнены из английских тканей, а также с использованием традиционных техник шитья и рисунков - принта Fair Isles (сказочные мотивы), специальных стежков, британской овечьей шерсти и кашемира. Из этого получаются неожиданные и смелые комбинации. Бандана Burberry - новая модель платка. Увеличенный силуэт позволяет использовать бандану для универсального стайлинга, она представлена в большом количестве оттенков, а также выпущена в варианте из кашемира с использованием классической винтажной клетки Burberry. Перчатки, шарфы и носки также представлены в коллекции.

Классические образы верхней одежды приобрели новые формы. Лакированные тренчи стали доступны в ярких цветах с неожиданными деталями, в то время как мужские пальто выполнены из ткани с принтом «тартан». Для детей представлены легендарные габардиновые тренчи Burberry, выполненные в классических цветах.

Модель Giant - двусторонняя unisex сумка-tote. Увеличенные пропорции, оригинальный принт - комбинация принтов в виде шотландской и классической клеток, представленных как с внешней, так и с внутренней сторон. Классические цвета и контрастная отделка. Обновленная в этом сезоне сумка DK88 выполнена в ярких цветовых комбинациях - как в оттенке серебряного металла, так и с принтом в виде красочных брызг, а также в новых мини и микро размерах. Модель Patchwork - эклектичный микс тканей и оттенков. Модель Doodle - сумка-tote, созданная из разрисованной парусины с кожаной отделкой, дизайн сумки выполнен в виде небрежных игривых красочных брызг, созданных в мастерской Burberry, которая олицетворяет свободный дух Английский культуры.

Коллекция аксессуаров состоит из разнообразия забавных брелоков в виде сказочных существ, а также кошельков, выполненных в ярких цветах. Burberry представляет брелоки в виде сказочных персонажей, таких как коварная лиса и черная овечка, сделанных из обрезков тканей, найденных в студии дизайна Burberry. Коллекция украшений, представленная в рамках Сентябрьского показа, вдохновлена британскими садовыми цветами, люстрами и винтажными вещами. Украшения были созданы в небольшом итальянском городе Ареццо, известным своими фабриками по производству бижутерии.

Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.

Видео предоставлено компанией.