Организаторы Krasnodar Fashion Week подвели итоги IV сезона, проходившего 12-15 апреля на площадке БЦ «Централь».

В рамках модного события свои коллекции продемонстрировали дизайнеры из Краснодара, Астрахани, Осетии, Крыма, Италии, Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону.

В этом сезоне гостей ожидали четыре дня показов. Среди участников – как начинающие дизайнеры, так и те, кто уже известен за пределами регионов, добился признания.

Хедлайнерами и специальными гостями мероприятия стали Вадим Мерлис, Юлия Иванова, Ольга Малярова и Надежда Мейхер-Грановская.

Неделю моды посетило более 1000 гостей. В рамках Krasnodar Fashion Week проходили ежедневные пресс-конференции с участием дизайнеров, журналисты активно интересовались источниками вдохновения дизайнеров, планами и стратегией развития бренда, привезенными на неделю моды коллекциями. Fashion-блогеры посетили мероприятие, чтобы осветить самые яркие моменты Krasnodar Fashion Week и запечатлеть образы с показов. Было аккредитовано более 100 журналистов и блогеров Юга России, а также Москвы. Приятным сюрпризом для гостей и дизайнеров недели моды стала Катя Гусева - ведущая Fashion TV.

Для гостей Krasnodar Fashion Week работали шоу-румы, где можно было поближе познакомиться с партнерами мероприятия: Smeg, Zhaslanseitov, Barbara di Davide Milano, Giuliani Romano, Elena Velikaya и др. Несколько дизайнеров сообщили, что в скором времени откроют свои шоу-румы в Краснодаре.

Показы привлекли внимание байеров из Краснодара, Милана, Москвы и Ростова-на-Дону.

Ежедневно в ресторане Bellini для гостей Недели моды проходили фуршеты и ужины мероприятия. В завершение IV сезона Krasnodar Fashion Week прошло afterparty в ресторане-баре «Дочь Вишня», дизайнерам вручили сертификаты участия и подарки от beauty- партнера.

Инициатива проведения Krasnodar Fashion Week принадлежит группе компаний Kate Fashion Group, деятельность которой сфокусирована на развитии модной индустрии на Юге России и поддержке молодых дизайнеров.

Фотографии предоставлены организаторами.