09.08.2017 23:33

В рамках выставки «Лучший товар Казахстана» от Карагандинской области в номинации «Лучшие товары для населения» награждена швейная фабрика «Фортуна», сообщает пресс-службы Палаты предпринимателей региона.

Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» среди производителей Карагандинской области прошел в конце июля в рамках форума «Yлы дала елі». Местом проведения события стал ВЦ «Корме» в Астане. Участие в экспозиции приняли 144 региональных победителя и представители 206 компаний.

В номинации «Лучшие товары для населения» второе место заняла швейная фабрика «Фортуна».

Во время посещения выставочных павильонов заместитель председателя Палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржан Альтаев лично отметил качество продукции этого предприятия.

Итоги республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» будут объявлены в конце года на церемонии вручения премии президента Казахстана «Алтын сапа».