22.02.2017 07:08

Заявление в Арбитражный суд Республики Татарстана подала казанская швейная фабрика «Адонис».

Как пишут региональные СМИ, банкротство на предприятии было введено вслед за обувной фабрикой «Спартак», обе фабрики принадлежат Татфондбанку. Летом прошлого года «Татфондбанк» объединил «Адонис» и «Спартак» на территории обувной фабрики. Еще 15 декабря в банке была введена временная администрация сроком на шесть месяцев. В течение трех месяцев банку запрещено исполнять требования кредиторов.

«Адонис» является одной из старейших швейных фабрик России, она шьет костюмы и школьную форму. Фабрика на 100% принадлежит Ильдусу Мингазетдинову – бывшему председателю правления Татфондбанка и совладельцу «ИнтехБанка».