Актриса, режиссер, предприниматель и гуманист Кейт Хадсон снова присоединится к проекту Watch Hunger Stop – ежегодной благотворительной кампании Michael Kors по борьбе с голодом в мире, сообщается в пресс-релизе бренда.

«Уже третий год я имею честь сотрудничать с Майклом в рамках этого проекта, - говорит Кейт Хадсон. - В июне я посетила школы в Камбодже, где средства, собранные Watch Hunger Stop, позволяют Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций обеспечивать детей питанием, чтобы дети получали энергию для роста и завершения образования. Это был потрясающий опыт - я не могу дождаться, чтобы поделиться всем, что видела и чему научилась».

Проект Watch Hunger Stop, созданный в 2013 году, собирает средства с целью положить конец проблеме голода, а также занимается просветительской деятельностью. Партнером бренда является Всемирная продовольственная программа ООН. Средства, собранные проектом, направляются на поддержку программы школьного питания ВПП ООН. Продажа специальной продукции - один из способов привлечения средств для Watch Hunger Stop. В этом году такими предметами станут еще не выпущенная в продажу новая модель умных часов Sofie от Michael Kors Access и уникальная версия бестселлера бренда – солнцезащитные авиаторы Lon.

«Я взволнован и благодарен, что моя подруга Кейт снова присоединилась к нашим усилиям по прекращению голода, - говорит Майкл Корс. - Мы с ней разделяем убеждение, что если мы все будем работать вместе, то сможем решить эту проблему. Watch Hunger Stop поддерживает программу школьного питания WFP, улучшая жизнь детей, которые заслуживают здоровое, счастливое будущее. Мы гордимся тем, что можем помочь».

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотография предоставлена компанией.