Компания Michael Kors опубликовала третий эпизод проекта «Гламурные игры», в котором приняла участие голливудская актриса Кейт Хадсон.

Дизайнер Майкл Корс ежегодно проводит проект «Гламурные игры» вместе со своими музами и друзьями. На этот раз принять участие в новом эпизоде дизайнер пригласил свою близкую подругу актрису Кейт Хадсон. Майкл и Кейт по очереди отгадывают любимые фильмы, песни, места путешествий друга друга.

Проект Glamour Games был запущен в 2015 году. В первом эпизоде приняла участие модель и муза дизайнера Джи Джи Хадид. В 2016 году во втором эпизоде «Гламурных игр» участвовала модель и лицо бренда Michael Kors Лили Олдридж.

Напомним, основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Видео предоставлено компанией.