Актриса, режиссер, предприниматель и гуманист Кейт Хадсон вновь поддерживает проект Watch Hunger Stop — ежегодную благотворительную кампанию Michael Kors по борьбе с голодом в мире, сообщается в пресс-релизе бренда.

Проект Watch Hunger Stop, созданный в 2013 году, собирает средства с целью положить конец проблеме голода, а также занимается просветительской деятельностью. Партнером бренда является Всемирная продовольственная программа ООН. Средства, собранные проектом, направляются на поддержку программы школьного питания ВПП ООН. Продажа специальной продукции — один из способов привлечения средств для Watch Hunger Stop. В этом году такими предметами станут еще не выпущенная в продажу в России новая модель умных часов Sofie от Michael Kors Access и уникальная версия бестселлера бренда — солнцезащитные авиаторы Lon.

Все собранные средства будут направлены на поддержку программы школьного питания ВПП ООН, которую ежегодно получает около 16 миллионов детей в почти 70 странах. Проект Watch Hunger Stop помог собрать более 15 000 миллионов продуктов питания нуждающимся детям.

«Наше многолетнее партнерство с Michael Kors привело к существенному вкладу в борьбе с глобальным голодом. За последние пять лет, благодаря усилиям Майкла Корса, проект сыграл огромную роль в расширении возможностей в помощи голодающим детям», — комментирует Рик Лич, президент и главный исполнительный директор World Food Program USA.

«Уже третий год я имею честь сотрудничать с Майклом в рамках этого проекта. В июне я посетила школы в Камбодже, где средства, собранные Watch Hunger Stop, позволяют Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций обеспечивать детей питанием, чтобы дети получали энергию для роста и завершения образования. Это был потрясающий опыт, я не могу дождаться, чтобы поделиться всем, что видела и чему научилась» , — комментирует Кейт Хадсон.

«Я взволнован и благодарен, что моя подруга Кейт снова присоединилась к нашим усилиям по борьбе с голодом. Я верю, что если мы все приложим усилия, то сможем решить эту проблему. Watch Hunger Stop поддерживает программу школьного питания, улучшая жизнь детей, которые заслуживают здоровое, счастливое будущее. Мы гордимся тем, что можем помочь», — комментирует Майкл Корс.

В этом году кампанию Watch Hunger Stop поддерживает и популярный иллюстратор Клим Эверден. Он уже работал с Майклом Корсом в нескольких креативных кампаниях, в том числе по открытию флагманского бутика Michael Kors на Regent Street.

Каждый год Майкл Корс разрабатывает новую футболку Watch Hunger Stop. В 2017 году дизайнером выступил Клим Эверден. Модель будет доступна в бутиках по всему миру с 14 по 16 октября.

В течение октября клиенты смогут сделать пожертвование в магазинах Michael Kors по всему миру.

«Каждый год меня вдохновляют наши клиенты, их щедрость покоряет. Мы постоянно стараемся сделать Watch Hunger Stop еще лучше для тех, кто хочет помочь и принять в нем участие. Для меня большая честь быть частью этого проекта, работать над тем, чтобы положить конец голоду. Я уверен в том, что если мы продолжим работу, мы все преодолеем», — комментирует Майкл Корс.

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотография предоставлена компанией.