Показ новых коллекций российского дизайнера детской одежды Kристины Кибовской, а также испанского производителя детской обуви Pablosky пройдет на подиуме MBFWR 22 октября, сообщают организаторы.

В показе, девиз которого «Соединяя прошлое и будущее!», будут представлены вещи ручной работы, последние тренды, натуральные материалы. Обе коллекции рассчитаны на детей от 0 до 16 лет.

В прошедшем 34-ом сезоне Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia показ этого дуэта по числу звездных гостей был рекордсменом и, по мнению многих, был самым ярким и обсуждаемым событием среди детских показов. В показе в качестве моделей приняли участие: Милана Гогунская (дочь Виталия Гогунского), Алина и Володя Сафроновы (дети Сергей Сафронова), Марта Юшкевич (дочь Елены Борщевой), а также Александр, Даниил и Алисия Кучера (дети Оскара Кучеры). Общее количество принявших участие в показе юных моделей составило 82 ребенка.

Среди гостей показа были: Ева Польна, Надежда Ангарская (Comedy Woman), Марина Кравец (Comedy Club), Сергей Зверев, Анна Калашникова с Прохором Шаляпиным, солистка группы «Стрелки» Марго, модель Елена Кулецкая, Полина Гренц, певица Глория. Специальным гостем стал легендарный советский и российский кутюрье Вячеслав Зайцев. После показа Вячеслав Зайцев удостоил дизайнера Кристину Кибовскую личным поздравлением с дебютом на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Показ посетил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Кристина Кибовская – молодой дизайнер детской одежды, работающий в премиальном сегменте, лауреат многих конкурсов для дизайнеров.

В рамках недели моды Кристина Кибовская представит свою новую коллекцию «Newlook – Возвращается». За основу в нее лег стиль 50-х годов, когда в моду благодаря талантливому дизайнеру Кристиану Диору вернулись женственность и утонченность и впервые прозвучало название Newlook. В своей коллекции для детей и подростков Кибовская, придерживается тех же тенденций, но адаптирует их под требования современной молодежи к комфорту и лаконичности. Этой коллекции как нельзя лучше подходит девиз «Назад в прошлое ради будущего!». И его подхватывает новая коллекция испанского бренда обуви Pablosky - «Добро пожаловать в будущее!». Кожа здесь представлена в разных вариантах: с зеркальным эффектом, лаковая с эффектом «рептилии», с металлическим блеском, с алмазной крошкой.

Иллюстрация предоставлена организаторами.