17.04.2017 06:49

Арбитражный суд Москвы признал компанию «Кира Пластинина Стиль», управляющую сетью одежды и аксессуаров Kira Plastinina, банкротом, сообщает «КоммерсантЪ».

Ходатайство о признании компании банкротом подал временный управляющий на основании решения, принятого первым собранием кредиторов. Процедура наблюдения была введена в «Кира Пластинина Стиль» в ноябре 2016 года по заявлению физического лица, после чего требования к компании предъявили и другие кредиторы, многие из них были связаны с неисполнением договоров аренды.

Таким образом, на сегодняшний день в компании открыто конкурсное производство, которое, по информации RNS, продлится в течение полугода.

Бренд одежды и аксессуаров для девушек Kira Plastinina появился в 2007 году. Компанию «Кира Пластинина Стиль» создал сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Сергей Пластинин. Дизайнером бренда стала 14-летняя Кира Пластинина, которую позиционировали как самого молодого дизайнера в мире.