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Китаю выгоднее производить текстильную продукцию на фабриках в Северной Корее
14.08.2017 21:21
Производство текстильных изделий в Северной Корее обходится китайским бизнесменам дешевле, чем на родине, пишет Reuters.
С целью снижения расходов китайские производители текстильных товаров передают свои заказы на северокорейские фабрики. При более высокой производительности (в среднем на 30% выше), корейские работники согласны на оплату труда в 5-6 раз меньше. Они получают 75-160 долларов в месяц.
Также популярна схема, когда владельцы китайских фабрик нанимают работников из Северной Кореи непосредственно на производство.
Отмечается, что в 2016 году экспорт текстиля Северной Кореей достиг 752 млн долларов.
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