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Клиенты «Детского мира» получили возможность расплачиваться за товары сети картой «Мир»

15.12.2016  07:11

Клиенты «Детского мира» получили возможность расплачиваться за товары в интернет-магазине сети картой «Мир».

Прием карт национальной платежной системы обеспечил банк «Русский стандарт», отмечается в сообщении ритейлера. Банк является эквайером интернет-магазина с 2015 года.

Компания «Детский мир» запустила фирменный интернет-магазин в 2011 году. Сегодня включает около 30 тысяч наименований товаров детского ассортимента: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных, канцелярские товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, автокресла, мебель. Онлайн-магазин работает в среднем ценовом сегменте.

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