09.12.2016 22:09

На белорусской фабрике «Ручайка» наладят выпуск автомобильных тентов, штор и баннеров, сообщает пресс-служба компании.

Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» сообщила о своем намерении расширить ассортимент выпускаемой продукции. На предприятии идет подготовка к потоковому выпуску изделий из тентовых тканей: автомобильных тентов, штор, баннеров, торговых палаток и навесов. Компания планирует вложить в проект более 100 тыс. белорусских рублей.

«Процесс уже запущен. Бизнес-план составлен. Есть большая вероятность, что к концу 2017 года новый цех начнет работать», — рассказал главный инженер фабрики.

В 2018 году «Ручайка» должна выйти на полную мощность и увеличить объемы производства готовых изделий из ПВХ-материалов в 2,5 раза. Сейчас удельный вес материалов с нанесением ПВХ-композиций в общем объеме выпуска продукции «Ручайки» составляет 66%.

Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» — основана в 1980 году. Первоначально фабрика специализировалась на производстве смесовых пряж кольцевого способа прядения, технических и декоративных тканей. Сейчас здесь выпускают также геотекстиль и материалы, пропитанные ПВХ композицией.

В настоящий момент «Ручайка» — единственный в Белоруссии производитель таких импортозамещающих продуктов, как баннерный и тентовый материалы, материал для шахтной вентиляции, кровельная мембрана, материал для гидроизоляции.