Стенд кобринской прядильно-ткацкой фабрики «Ручайка» будет представлен в рамках «Белорусского промышленного форума – 2017», сообщает пресс-служба компании.

Международный выставочный проект «Белорусский промышленный форум – 2017» стартует в Минске 23 мая. Мероприятие проводится ежегодно последние 20 лет.

Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» примет участие в выставочной части и продемонстрируют свою продукцию. Помимо белорусских производителей на форуме будут представлены национальные экспозиции Украины и Чехии.

Место проведения: Минск, пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж,

Режим работы: 23–26 мая с 10.00 до 18.00; 26 мая с 10.00 до 16.00

В настоящий момент «Ручайка» — единственный в Белоруссии производитель таких импортозамещающих продуктов, как баннерный и тентовый материалы, материал для шахтной вентиляции, кровельная мембрана, материал для гидроизоляции.