15.05.2017 07:24

Патенты становятся все более популярными в сфере бытовых услуг, заявили в департаменте экономической политики и развития города Москвы. Так, количество патентов на ремонт и пошив изделий из ткани и меха в Москве в 2016 году выросло на 53% в годовом сопоставлении.

В целом, по данным департамента, в 2016 году было приобретено 5300 патентов в этой сфере (на 60% больше, чем в 2015 году) на сумму 172 млн руб. (рост – более 50%).

Этому способствовали простота и удобство патентной системы налогообложения. Наряду с швейной деятельностью наибольший подъем наблюдается по таким видам, как парикмахерские и косметические услуги (плюс 72 % к цифрам 2015 года), техобслуживание и ремонт автомобилей (почти на 60 % больше, чем в предыдущем году). Объемы средств, начисленных за патенты по каждому из этих видов, превышают суммы 2015 года в среднем в полтора раза.