Молодые русские бренды Artem Shumov, Naidal, Lumier Garson, ZA_ZA, Saint-Tokyo, Turbo Yulia примут участие в международной выставке International Fashion Showcase, которая пройдет с 17 по 21 февраля 2017 года в Лондоне, сообщают организаторы.

Выставка International Fashion Showcase организована British Fashion Council и направлена на поддержку молодых дизайнеров всего мира. Ежегодный проект IFS является одной из ключевых платформ London Fashion Week, которая отражает «симбиоз актуальной моды и современного искусства».

Национальная палата моды и Неделя моды «Мерседес-Бенц» в России поддерживают давние партнерские отношения с British Fashion Council. Участие России в международном проекте IFS позволит «открыть новую страницу в истории сотрудничества».

International Fashion Showcase проводится в Лондоне в рамках London Fashion Week с 2012 года. За это время в нем успели принять участие более 450 дизайнеров из 57 стран мира. Проект дает возможность модельерам со всего мира познакомить со своими работами международную аудиторию: байеров, журналистов и других профессионалов индустрии моды. Талант и перспективы участников будет оценивать экспертная комиссия во главе с Сарой Мауэр (модный критик, контрибьютор Vogue US и «покровитель молодых талантов» British Fashion Council). Россия впервые примет участие в этом международном проекте.

Мероприятие состоится в крупнейшем выставочном комплексе Лондона Somerset House.

В феврале 2017 года основной темой выставки IFS станет Local/Global. В рамках данной темы каждой стране предложено исследовать влияние местных традиций на формирование модных тенденций, а также изучить возможности перевода характерных черт местной культуры на глобальный мировой язык при помощи нового поколения дизайнеров.

Для представления темы Local/Global российские дизайнеры обратились к стилистике народных художественных промыслов, отображая возвращение к истокам русской истории и традициям с целью идентифицировать русскую моду на международной арене.

«Участие России в проекте IFS Local/Global– замечательная возможность выразить творческий потенциал и представить русское культурное наследие в сочетании с актуальными модными тенденциями на международном уровне. Народно-художественные промыслы становятся источником вдохновения для нового поколения российских дизайнеров, что способствует развитию национальной идентификации и формированию нового взгляда на современную русскую моду», – считает Александр Шумский, исполнительный президент Национальной палаты моды и президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Оригинальные паттерны русских промыслов станут вдохновением для каждого дизайнера-участника и получат новое воплощение в современной интерпретации. Специально для IFS 2017 выбранные к участию дизайнеры создадут капсульные коллекции, которые затем войдут в коллекции предстоящего сезона и будут показаны 12-17 марта 2017 года на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ «Манеж».

Показ ZA_ZA состоится 13 марта. Показ Saint-Tokyo – 15 марта. Показ Lumier Garson – 15 марта. Показ Artem Shumov – 16 марта.

Куратором русского стенда и инсталляции выступит Екатерина Мельникова – стилист и декоратор, известная своим десятилетним сотрудничеством с журналом GQ в качестве креативного директора. За последние пять лет Екатерина выступила куратором ряда выставок моды, прошедших в Московском музее современного искусства и Мультимедиа Арт Музее в Москве, а также ряда известных фотопроектов.

Все представленные на IFS изделия будут доступны для немедленной покупки на веб-сайте компании thenandnowshop.com. Посетители смогут приобрести выставочные экземпляры изделий в специально представленном разделе сайта.

«Вот уже шестой год выставка International Fashion Showcase продолжает набирать обороты, предоставляя уникальную возможность молодым развивающимся дизайнерам со всего мира продемонстрировать силу и многообразие мировой моды во время Лондонской Недели моды.

Тема этого года – Local/Global – изучает связь моды с локальным контекстом, выступающим исходной отправной точкой, и позволяет увидеть, как молодые дизайнеры исследуют вопрос идентичности во все более ускоряющемся мире глобализации. Уровень работ, представленных на IFS, всегда производит уникальное впечатление, и я с нетерпением жду встречи с разнообразием и инновациями в инсталляциях дизайнеров, принимающих участие в выставке этого года», –говорит Сара Манн, директор Департамента архитектуры, дизайна и моды, British Council.

Фотографии предоставлены организаторами.