21.12.2016 23:37

Студентка Якутского колледжа технологии и дизайна стала лауреатом конференции «Шаг в будущую профессию» в номинации «Мода и дизайн», сообщает пресс-служба учебного заведения.

Конференция «Шаг в будущую профессию» прошла в Якутске 16 декабря. Мероприятие организовывается в десятый раз и традиционно собирает лучших студентов региона.

Участие в событии приняли учащиеся Якутского колледжа технологии и дизайна. Их работы были отмечены в четырех номинациях, включая «Моду и дизайн». Победительницей стала модельер-конструктор Розалия Дегтярева. Ее коллекция «Тайга величавая» состояла из моделей, отражающих времена года.









Дипломы в номинации «Мода и дизайн» II и III степени получили также Марина Степанова и Оксана Неустроева.

Фотография с сайта Якутского колледжа технологии и дизайна.