26.05.2017 21:24

При содействии JLL в ТРЦ Victoria Gardens во Львове появятся магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp, Megasport, Roy Robson, Reima и Aromateque, сообщает пресс-служба компании.

В крупнейшем торгово-развлекательный центре Западной Украины Victoria Gardens появятся новые арендаторы. Компания JLL привлекла к сотрудничеству польскую группу LPP и украинскую мультибрендовую сеть спортивной одежды Megasport. Кроме того, свои бутики на территории центра откроет марка одежды и обуви Roy Robson, детской одежды Reima и косметики Aromateque.

Группа LPP арендовала сразу 2,9 тыс. кв. м в Victoria Gardens под четыре своих бренда Reserved, Sinsay, House, Cropp. Сеть Megasport заняла площадь свыше 1 тыс. кв. м под коллекции Nike, Puma, New Balance, Champion, Сonverse, The North Face, Umbro, Speedo, Arena, Rider и др. Под монобрендовый бутик Roy Robson арендовано 373 кв. м, однако этот магазин немецкой марки станет самым большим на территории Украины.

Финская сеть Reima прежде не была представлена во Львове – магазин в Victoria Gardens является «первой ласточкой». Reima пропагандирует активный образ жизни для детей, предлагая функциональную одежду.

Бутик нишевой парфюмерии и премиальной косметики Aromateque также дебютирует в городе. Здесь представят такие марки как K by Kilian, Creed, Etro, Francis Kurkdjian, Frapin, Humiecki & Graef и другие.

ТРЦ Victoria Gardens площадью 102 тыс. кв. м (арендопригодная – 54,5 тыс. кв. м) является самым масштабным торговым объектом в Западной Украине. ТРЦ располагается в центре густонаселенного Франковского района Львова, в 4 км от железнодорожного вокзала и в 5 км от международного аэропорта, а также в непосредственной близости от исторического центра города. За полгода работы ТРЦ в аренду сданы 97% его площадей.

Jones Lang LaSalle (JLL) — компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. Входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500. В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.