Финал чемпионата состоялся 28 сентября в рамках Конгресса индустрии детских товаров в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

Чемпионат прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Кейс клуба МФТИ и Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации.

Членами жюри мероприятия выступили представители Минпромторга России, профильных ассоциаций, а также ведущие эксперты отрасли.Пять сильнейших команд: Allianz (НИУ Высшая школа экономики), Atlas (Финансовый университет при Правительстве РФ, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана), Solution bringers (НИУ Высшая школа экономики), Mishki and Zayki (НИУ Высшая школа экономики, РГУНГ им. И.М. Губкина) и «План Баумана» (МГТУ и.м. Н.Э. Баумана) представили свои проекты в финале. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Гульназ Маннуровна поздравила финалистов чемпионата, после чего победителям были вручены почетные награды.Третье место заняла команда Atlas, студенты из Финансового университета при Правительстве РФ, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана. В упорной борьбе второе место заняла команда Mishki and Zayki, участники чемпионата из НИУ Высшая школа экономики, РГУНГ им. И.М. Губкина. Победителем же стала команда «План Баумана», из МГТУ и.м. Н.Э. Баумана.В свою очередь директор подразделения компании Strategy Partners Group (SPG) Зинаида Вавилова наградила четырех особо отличившихся участников финала наградой, которая позволит будущим управленцам пройти первый этап интервью при устройстве на работу в ее компанию.

Фотография предоставлена организаторами.