В новой коллекции дизайнеры Subbota Label делают ставку на базовый гардероб, сообщается в пресс-релизе компании.

Платья-рубашки, выполненные в традиционных для мужского гардероба расцветках, дополнены асимметричными рюшами на рукавах и вырезом на плече. Монохромные и в тонкую полоску платья на бретелях можно надеть на футболку или создать более сложный look в сочетании с платьями-рубашками. Мягкая фактурная ткань костюмов и особая посадка брюк позволяют создать модный деловой образ и расслабленный — с футболкой и кроссовками или грубыми ботинками. Юбки с запахом и более смелая альтернатива — баски, которые Subbota Label предлагает носить поверх брюк или платьев-рубашек, выполнены из фактурной шерсти.

«Subbota Label близка по духу американским брендам, представленным в Subbota Showroom, — говорит совладелица и байер Subbota Showroom Анастасия Деменская. — На первый взгляд, это очень простые вещи. Но именно такая одежда со временем оказывается незаменимой, рождает множество сочетаний и становится любимой. Ее красота в простоте. Мы помним, для кого мы создали Subbota Label — одежду, которую мы продаем, будут носить не модели, а простые девушки. Не всегда идеальные, но прекрасные в своей естественности и индивидуальности. В нашей одежде каждая должна чувствовать себя хорошо!».

Subbota Showroom начал работу осенью 2013 года. Заняв дворик в «золотом треугольнике» Петербурга, на Большой Конюшенной улице, и представляя подборку русских и американских дизайнеров, шоу-рум быстро собрал пул постоянных клиентов — городских интеллектуалок. А весной 2015 года была создана собственная марка Subbota Label.

Фотографии предоставлены компанией.