С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
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Комбинат «Шуйские ситцы» продемонстрирует собственные разработки

27.01.2017  15:31

На выставке «Интерткань» комбинат «Шуйские ситцы» представит ткань, в том числе собственных разработок, а также готовые изделия, сообщает пресс-служба компании.

II Международная выставка текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 20 по 22 февраля в московском ЦВК «Экспоцентр». Мероприятие входит в программу «Российской недели текстильной и легкой промышленности».

Свою продукцию на выставке представит комбинат «Шуйские ситцы». Помимо стандартных сатина, бязи, поплина, ситца, тика и вафельного полотна, компания продемонстрирует ткань собственной разработки – «Элит» и «Персик» - а также готовые изделия в виде постельного и столового белья, изделий с наполнителями.

Компания «Шуйские ситцы» займет стенд В-9 в павильоне 7.2.



Для посещения выставки «Интерткань» необходимо пройти электронную регистрацию.

ХБК «Шуйские ситцы» — российское текстильное предприятие, основанное в 1820 году. Комбинат расположен в Ивановской области и выпускает ассортимент широких и узких хлопчатобумажных тканей, а также швейных изделий.

Фотография с сайта компании. 

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