По случаю первого юбилея фонда Гоши Куценко коммуникационное агенство «13» изготовило 500 толстовок в стиле unisex с официальным хештегом #шагвместе, сообщается в пресс-релизе компании.

На днях благотворительному фонду Гоши Куценко «Шаг вместе», поддерживающего больных с диагнозом ДЦП, исполнилось пять лет. В честь этого события коммуникационное агентство «13», специализирующееся на проектах в сфере моды, запустило в сеть видеоролик с участим молодых актеров, которые решили пройти путем благих дел вместе с фондом «Шаг вместе» и сделали это безвозмездно, от чистого сердца.

«Цель проекта, — говорит соучредитель агентства и продюсер видеоролика Марите Донскене, — рассказать людям о фонде, о людях живущих с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич), которые строят свою карьеру и добиваются успехов! Они среди нас, и они такие же как мы и каждый день делают свой шаг. В фильме приняли участие актеры театра и кино, спортсмены и артисты Владимир Яглыч, Александр Головин, Гарик Бурито, Дарья Чаруша, Надя Ручка, Анастасия Меськова, Наташа Туровникова и другие. И если объединиться и сделать #шагвместе, то у нас обязательно все получится».

За пять лет работы фонду удалось собрать пожертвований на сумму более чем в 40 миллионов рублей. Эта позволило отправить на реабилитацию 1700 нуждающихся в ней больных, а еще 3000 человек со всей страны прошли лечение в клинике фонда.

Также в честь первого юбилея фонда Гоши Куценко коммуникационное агенство «13» изготовило 500 толстовок в стиле unisex с официальным хештегом фонда #шагвместе.

С 1 января следующего года ограниченный тираж толстовок можно будет купить через инстаграм агентства. Все собранные средства поддержат и помогут подопечным фонда «Шаг вместе».

Видео предоставлено организаторами.