25.05.2017 06:55

На заседании консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии был рассмотрен пакет документов по вопросам импортозамещения в ЕАЭС, говорится в сообщении организации.

В числе представленных документов был предварительный перечень предприятий стран Союза, готовых принять участие в программе импортозамещения, реализуемой Россией. Документы, в которых представлено описание предлагаемых проектов из 25 отраслей промышленности, были подготовлены Минпромторгом и Минэнерго. Для участия в программе отобрано 62 проекта в 17 отраслях.

Наиболее высокий интерес со стороны компаний ЕАЭС отмечен к легкой промышленности. В частности, это проект под названием «Спецодежда, спецобувь (для разных сфер деятельности – строительство, медицина, туризм)» со сроком реализации в 2021 году. В списке предприятий, готовых принять в нем участие, заявлено 28 компаний от Казахстана, шесть – от Белоруссии и две – от Кыргызстана.

К проекту производства детской одежды (школьной формы) интерес сегодня проявили четыре компании из Белоруссии, семь из Казахстана и еще одна из Киргизии.

Все проекты имеют различные сроки реализации. Самый дальний горизонт планирования — 2025 год.

Обсуждение тематики импортозамещения в ЕАЭС будет продолжено в рамках консультаций со сторонами и на ближайшем заседании консультативного комитета, намеченном на конец лета — начало осени.