Новости
НачалоНовостиКомпании легкой промышленности приглашают к участию в конкурсе РСПП
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Компании легкой промышленности приглашают к участию в конкурсе РСПП

17.10.2017  07:12

РСПП объявил о приеме заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». В числе номинаций «За динамичное развитие бизнеса», «Лучший проект по импортозамещению».

Как говорится в сообщении организации, таким образом РСПП подводит итоги уходящего года для российской промышленности. Конкурс проводится среди компаний - прямых и ассоциированных членов РСПП (членов региональных отделений и отраслевых объединений, входящих в РСПП). Участие в конкурсе бесплатное.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в рамках проведения мероприятий Недели российского бизнеса, которая будет проходить с 5 по 9 февраля 2018 года.

Заявки принимаются до 15 декабря 2017 года строго в электронном виде (MS Word, Excel): otrasl@rspp.ru (с темой письма «На конкурс»).

По вопросам участия в конкурсе обращаться по т. (495) 663-04-04:

  • д. 1148 - Дёмина Ирина Вячеславна,
  • д. 1140 - Николаева Татьяна Николаевна (по оргвопросам и номинациям «За динамичное развитие бизнеса», «Лучший проект по импортозамещению»),
  • д. 1126 - Копылова Галина Альфредовна, (по номинации «За вклад в социальное развитие территорий»,
  • д. 1127 - Озерянская Марина Николаевна (по номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития»),
  • д. 1130 - Хофманн Наталья Ивановна (по номинациям «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», «За развитие кадрового потенциала»);
  • тел. (495) 720-50-20, д. 1206 – Максименко Юрий Леонидович (по номинации «За экологическую ответственность»).

Просмотров: 70
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1404 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте