17.10.2017 07:12

РСПП объявил о приеме заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». В числе номинаций «За динамичное развитие бизнеса», «Лучший проект по импортозамещению».

Как говорится в сообщении организации, таким образом РСПП подводит итоги уходящего года для российской промышленности. Конкурс проводится среди компаний - прямых и ассоциированных членов РСПП (членов региональных отделений и отраслевых объединений, входящих в РСПП). Участие в конкурсе бесплатное.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в рамках проведения мероприятий Недели российского бизнеса, которая будет проходить с 5 по 9 февраля 2018 года.

Заявки принимаются до 15 декабря 2017 года строго в электронном виде (MS Word, Excel): otrasl@rspp.ru (с темой письма «На конкурс»).

По вопросам участия в конкурсе обращаться по т. (495) 663-04-04: