18.05.2017 06:57

Правительство России приняло решение о выделении 1 млрд рублей на предоставление субсидий на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение лёгкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.

Как говорится в распоряжение правительства № 823-р от 28 апреля 2017 года, бюджетные ассигнования на реализацию пунктов программы мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году, выделяются целому ряду отраслей экономики страны, в том числе и текстильной и легкой промышленности.

В том числе, кроме средств на лизинг, планируется выделить

- 0,5 млрд рублей на предоставление субсидий компаниям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы в начальных классах;

- 0,7 млрд рублей на предоставление субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат, понесённых в 2015–2017 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует РФ, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности.

Указанные меры, убеждены в правительстве, позволят увеличить количественные показатели производства продукции в отрасли, создать и модернизировать не менее 10 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта, а также увеличить объемы производства товаров легкой промышленности не менее чем на 2 процента по сравнению с прошлым годом.