22.05.2017 07:08

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, уже в 2017 году на финансирование отрасли народных художественных промыслов планируется выделить 450 млн рублей, в 2018 году - 615 млн рублей.

В числе предлагаемых отрасли мер поддержки министр назвал финансирование в рамках субсидий, направляемых регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» уже выделаются субсидии порядка 80 организациям народных художественных промыслов расположенным в 34 российских субъектов.

Одной из задач отрасли в министерстве называют интеграцию отрасли в сферу туризма. Как отметил Денис Мантуров, поддержка организаций отрасли и народных художественных промыслов способствует укреплению экономики страны и повышению престижа нашего государства на международном уровне.

Министр подчеркнул, что в настоящее время Минпромторг выстраивает систему поддержки отрасли народных художественных промыслов: действует целый комплекс мер, направленный на их сохранение и развитие. Так, из средств федерального бюджета возмещается часть понесенных затрат на энергоресурсы, сырье и материалы, железнодорожные перевозки, уплату процентов по кредитам для закупки технологического оборудования и запасных частей к нему, действует льгота по налогу на добавленную стоимость для изделий признанного художественного достоинства.